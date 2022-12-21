步出營運谷底，南僑(1702)11月稅後純益2637萬元，月增1.15倍，年減60.33%，每股純益0.11元。受原物料成本高、大陸疫情反覆，市場消費力疲弱，前11月稅後純益4.86億元，年減48.08%，每股純益1.96元。

南僑子公司南僑食品集團(上海)在上海、廣州、天津三地有生產基地，計畫在重慶設立全資子公司，作為連接大陸西部及東南亞市場的生產基地，實現就近生產供貨。

泰國南僑目前產能滿載，看好東協市場近年來嬰兒米果、調理熟飯、調理粥的大量需求，現在正加速擴充產能。