市場偏好風險情緒好轉，使特別股指數於11月反彈。柏瑞投信表示，隨美國聯準會（Fed）持續緊縮貨幣政策的擔憂緩解，美國公債殖利率隨之下滑，帶動近期特別股市場反彈。在通膨持續降溫、聯準會有望放緩升息步調預期下，市場對明年特別股展望多審慎樂觀看待。

柏瑞投信公布最新「洞悉特別股」報告指出，聯準會主席鮑爾雖表示考慮放緩升息步調，但仍調高預期終端利率，使得11月特別股ETF呈現資金淨流出的情形，然近期投資人風險偏好情緒已小幅改善，流出幅度已有所收斂。

據彭博統計，11月共有7檔特別股的信用評級被調升、14檔被調降。今年以來總升評、降評件數分別為87件及48件，被調升信評的件數仍明顯高於被降評件數。至於整體特別股市場的淨供給略為增加，指數總成分檔數上升到208檔。

另外，高盛美國金融狀況指數12月自近2年高點回落至近3月低點，顯示美國短期金融流動性改善、有利於風險性資產價格持續回升。技術面上，市場預期明年特別股的新發行市場規模將較今年下降，在市場需求不減下，可望為特別股價格提供支撐，後市展望看俏。

柏瑞投信指出，目前特別股股價整體跌幅已超越2013年縮減恐慌、2016年升息縮表及2018年經濟衰退疑慮時所創低點，目前整體特別股發行人的基本面依然穩健，故預期在市場情緒回穩後，有望出現回升機會。而特別股長期主要報酬來源為股息收益，相對資本利得更容易掌握，可將特別股納入中長期的投資組合。

投組配置策略上，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，儘管聯準會激進升息可能過度並引發經濟衰退，但市場價格仍反映出經濟軟著陸預期。固定收益投資人應維持防禦性投資組合，同時在出現價值低估、浮現投資吸引力時迅速轉守為攻，把握中長期布局契機。

此外，柏瑞投信投資團隊先前已逢震盪伺機加碼跌深的高票息、低存續期間的特別股，短期內將維持較低現金水準，並伺機參與新發行特別股。目前並未投資與普通股連動程度較高的特別股，避免承受額外的市場波動風險，但建議可利用短期反彈降低整體信用風險。