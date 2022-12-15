台灣麥當勞考量整體營運策略，自21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段的主餐單點價格維持不變，套餐價格則調升10元；至於廣受消費者喜愛的「銅板輕鬆點 1＋1=$50」、「甜心卡」買A送B、得來速VIP卡等優惠持續供應，提供消費者超值且多元的餐飲選擇。

價格調整方面，主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）價格調升10元。點心飲料類：小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，其餘品項價格維持不變。McCafé全品項價格不變。

菜單調整方面，早餐主餐：新增麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡、麥克鷄塊（6塊及10塊）；停止販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡、香鷄滿福堡加蛋及香鷄蛋堡。點心飲料類：新增雙倍OREO冰炫風；停止販售樹頂蘋果汁。銅板輕鬆點：紅區品項維持不變、白區品項移除小杯玉米湯。麥當勞分享盒：飲料買一送一品項，新增中杯經典美式咖啡（冰／熱）。

而深受消費者喜愛的銅板輕鬆點「1＋1=$50」，自2013年底起、連續9年持續供應；已推出16年的「甜心卡」買A送B優惠亦全年不間斷。此外，免費的「得來速VIP卡」，也繼續提供＋10元美味三選一（小薯、薯餅、蛋捲冰淇淋）的優惠。