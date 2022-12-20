美系外資針對大陸MCU(微控制器)釋出最新研究報告，由於第一季為傳統淡季，加上大陸甫解封，故確診恐在即將到來的農曆年期間到達高峰，故預估最快要到明年第二季才有機會重新起飛，且較大的可能是要等到下半年。

美系外資表示，意法半導體12月32位MCU(微控制器)初步價格月下跌7%、至28元人民幣，其為基於修訂後的11月定價為30元人民幣(原先為33元人民幣)。至於GD32F103VET6，現貨價格走勢出現反轉，12月價則上漲10%、至11元人民幣，也是基於修訂後的11月定價為人民幣10元(之前為人民幣11元)。

美系外資表示，目前國際和大陸的MCU供應商的合約定價均有壓力，STM的32位MCU現貨價格最近仍是COVID前的約2倍，只是目前歐盟/美國市場需求疲軟，經過針對經銷商的探訪，業者期望在2023年透過降低合約定價，以重新獲得部分大陸市場份額。至於大陸MCU供應商，目前現貨價格遠低於合約價格；因此，合約定價可能會繼續下降，而現貨定價可能持平或略微上升。

美系外資表示，根據對經銷商的調查顯示，庫存若想要回到疫情前的正常水平，須待需求起飛，初估至少要等到2023年第二季，目前渠道庫存已經下降至1個月左右，相較11月的24個月。此外，終端客戶庫存在近2~4週內非常精簡，儘管生產商庫存天數仍然存在高出歷史中位數水平的狀況，惟大部分存貨為半成品而非成品階段，因此，目前可將整體庫存水平視為對MCU來說是健康的。

美系外資最後強調，目前消費需求依然疲軟，且大陸對於疫情的快速開放恐意味著確診數可能會上升，並在農曆年前後達到高峰，加上第一季原本就是正常淡季，故預計消費者市場最快要到第二季才可以起飛，但更有機會的起飛點恐要等到明年下半年。以大中華區MCU個股中，看好華富、芯海等風險回報有吸引力，也看好現貨價格下降可能有助於新唐(4919)，均給予加碼評等，其中，新唐目標價為120元，此外，大陸半導體自製化趨勢下，對產業長期的積極看法並無改變。