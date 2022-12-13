印度軍隊及中國大陸解放軍傳出9日在印度北邊的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）邊界地帶爆發流血衝突，雙方各有人員輕傷，印媒引述消息人士指出，最近幾周印度空軍戰機緊急升空2至3次，以防範解放軍侵犯領空。

印度軍隊與中國大陸解放軍傳出9日在印度北邊的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）邊界地帶爆發流血衝突。

印度新德里電視台（NDTV）13日引述消息人士指出，印度空軍近期在阿魯納查省上空進行「戰鬥空中巡邏」（Combat Air Patrol，CAP）任務，以防範解放軍侵犯領空。

消息人士說，近幾周來印度戰機緊急升空2至3次，以防止解放軍侵犯阿魯納查省。

印度空軍也監測到解放軍在阿魯納查省「中印實際控制線」（Line of Actual Control）的空中活動有所增強。

昨（12）日傳出印度軍隊及解放軍在阿魯納查省達旺（Tawang）地區的「中印實際控制線」附近爆發衝突，報導引述消息人士指出，解放軍越過實際控制線後面臨印度士兵「堅定且堅決的態度」，雙方各有幾名人員受到輕傷，隨後雙方人員立即離開該地區。

報導指出，礙於對邊界的看法不同，2006年以來達旺地區的「中印實際控制線」附近就經常爆發衝突。消息人士說：「沿著阿魯納查省達旺地區的實際控制線上，某些地區存在不同看法，雙方根據自己宣稱的線來巡邏，2006年以來就是這種趨勢。」

長久以來中印軍隊也在東拉達克（Eastern Ladakh）地帶爆發小規模衝突，2020年6月雙方在加萬谷（Galwan Valley）的衝突最為嚴重，造成20名印度士兵喪命、逾40名解放軍死傷。