在大型科技類股領跌之下，日經19日一度下挫至27,165.78點，至少創下6周新低，最後收在27,237.64點，跌289.48點或1.05%。東證收1,935.41點，跌14.8點或0.76%。不過，日圓卻因政策可能改變而走升。

分析師認為，在上周聯準會召開之前，一直看好日股。不過，在主席鮑爾正式升息兩碼，以及宣告還會繼續調升利率，明年可能超過5%並創15年新高後，日股本周應該不太樂觀。

晶片機台製造商東京威力科創跌1.53%，而空調製造業者大金工業跌近3%，醫療設備製造商泰爾茂也跌2.5%左右。

因撤件高檔超市成城石井的上市申請案，Lawson股價大跌3.36%。東芝重挫6.86%，因有消息傳出，優先投標財團JIP可能會減少對東芝的併購價值。在美國公債殖利率以及日本國債推升下，銀行類股一度逆勢上漲1.03%。

日媒共同社報導，日本央行長久以來一直堅持的2%通膨目標值，可能會因為日本首相岸田文雄改變立場而出現變化。因此，日圓19日走勢強勁，一度重返135關卡。