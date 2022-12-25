被譽為「炸彈氣旋」的冬季風暴「艾略特」（Elliott）24日席捲美國，全美2億人受到影響，至今已釀成23人喪命。其中紐約州的水牛城（Buffalo）首當其衝，當地降雪量創紀錄，達22.3英吋（約56.6公分），濱海餐廳被冰封，屋簷流下一束又一束的冰柱，路上霧茫茫一片，宛如災難電影「明天過後」的末日景象。

「炸彈氣旋」席捲美國，紐約州水牛城幾乎看不見路。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《衛報》（The Guardian）、美聯社等報導，「炸彈氣旋」昨日席捲美國，北至靠近加拿大的五大湖（Great Lakes）地區，南至德州，全壟罩在「艾略特」風暴的系統之下，美國國家氣象局（National Weather Service）事先警告，全美超過2億人恐受影響，目前已知，炸彈氣旋夾帶的凍雨、暴雪、冷冽天氣已造成數百萬人斷電，至今至少造成23人喪命。

Millions of Americans are bracing for extreme weather this Christmas, as a "bomb cyclone" of artic air brings heavy snowfall and frigid winds across the United States. pic.twitter.com/zXHmVPz6MY — 10 News First (@10NewsFirst) December 23, 2022

紐約州利郡（Erie County）及主要城市水牛城（Buffalo）尤其首當其衝，當地23日降雪量創紀錄，達到22.3英吋，是上次紀錄、1976年12.6英吋（約32公分）的將近2倍。

伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，「艾略特」可能是當地有史以來面臨最慘重的風暴，可能仍有數百居民困在車內，截至周五晚間，伊利郡約有500輛車受困，不過紐約州長侯可（Kathy Hochul）指出，水牛城的每輛消防車也被困在積雪中，

「炸彈氣旋」席捲美國，紐約州被冰封。圖為伊利湖（Lake Erie）捲起的浪花結冰。（圖／路透社）

當地也傳出平安夜有多達3萬人住宅斷電情形，有住戶家裡斷電超過24小時，波隆卡茲警告居民，就算家裡斷電也別出門。

「炸彈氣旋」席捲美國，紐約州被冰封，幾乎看不見道路。（圖／美聯社）

外媒也分享伊利郡被「冰封」的景象，一間濱海餐廳的屋頂、外牆覆蓋上一層厚重的灰白冰雪，屋簷、牆面還流下一束又一束的冰柱，宛如災難電影「明天過後」中出現的末日場景。

「炸彈氣旋」席捲美國，紐約州水牛城一間濱海餐廳被冰封。（圖／路透社）

「炸彈氣旋」席捲美國，紐約州水牛城一間濱海餐廳被冰封。（圖／路透社）

海邊的樹木也被積雪覆蓋，馬路上霧茫茫一片，幾乎看不到前方道路，有住戶錄下打開家門時，被高及腰部的積雪擋道的畫面。

除了水牛城，美國其他地區也有居民拍下向空中灑沸騰熱開水的畫面，影片中可見熱開水灑向天空時瞬間凝結成一束束的冰，畫面令人驚奇。