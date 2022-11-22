周二鋼鐵上市櫃表現平平，不過地緣政治緊張、選舉題材加持，以及疫後復甦商機下，擁軍工、航空概念的個股表現強勁，精剛(1584)高鎖19.65元漲停，豐達科(3004)、榮剛(5009)等也強勢上攻，分漲4%、2%，成為鋼鐵族群的防身碉堡。

主攻國防航太領域的台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛，周二爆量漲停鎖住，成功突破年線，並還有2.6萬張排隊委買。精剛受惠能源、油氣及國防工業需求，今年來業績持續攀升。此外，歐洲地區新客戶業務開發有成，帶動鎳基合金之訂單成長、業績亮眼，預計於第四季仍能維持成長動能。

軍工股能見度長，因應良好的訂單能見度，精剛將持續穩定產能、強化技術能力及優化產品組合；加速生產效能，滿足不同客戶需求。期望在整體經濟回穩、疫控鬆綁的情況下，能繳出更亮麗的成績單。

隨著持續提高生產高毛利率產品，毛利率可望持續提高。所以即使出現俄烏戰爭、大陸清零封城及全球通膨等不確定因素造成的庫存修正，精剛積極調整生產線與產品結構，新增鎳基超合金熔煉產線擴增產品產能，已獲得顯著成效。

儘管精剛已成功拓展歐美等外銷市場，但仍積極爭取舊客戶訂單回流外，使得主要產品鎳基超合金及鈦合金在整體接單、獲利表現均穩定成長。精剛預計在油氣工業及國防航太市場未來仍有持續成長動能，這也是目前關注的重點市場。儘管全球經濟還處於震盪時期但精剛持續擴大自主全能一條龍服務(One Stop Shoping)產能建設，除滿足市場需求並致力於降低生產成本。

頻頻獲法人看好的榮剛，第三季航太、石化、能源的接單占比總和近60%，根據市場需求推估，預料高毛利訂單占比仍將持續上升。而隨著產品價格調漲以及高毛利率產品出貨比重逐漸提升，加上產能利用率持續維持在高檔，因此第四季的出貨量有機會再成長，公司有信心第四季獲利表現將比第三季更好。

疫情解封後，相關產業樂觀以待，展望未來，榮剛表示可以明顯感受到解封後航太供應鏈積極備料，且受惠於歐洲料短缺的轉單效應，公司順利取得全新訂單。航太第三季接單量已高於2019年全年接單量，目前電爐及真空電弧精煉爐(VAR)以三班滿載生產來因應客戶需求。油氣的狀況同樣因歐洲天然氣短缺的緣故，使公司拿到新訂單，而能源產業需求也在逐漸增加。隨著航太、油氣、能源占比拉高而此消彼長，仍保有基本量。公司接單動能暢旺，目前在手訂單達8個月，公司看好未來營運將持續維持成長。

同為航太概念股的豐達科飛機營運動能持續往上走，包含維修整理和新飛機，皆需要大量扣件，豐達科出貨量能強勁，不過美歐缺工跟供應商缺料問題成為隱憂，然上述問題可望在明年下半年逐步改善，而公司先前也積極布局的工廠智能化、自動化製造也可望改善相關問題。