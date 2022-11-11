台灣金融研訓院11日公布2022年10月台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index, TAIFRI）為100.0，較8月上升2.1，主要是受到海外市場風險上揚，TAIFRI創2021年6月以來次高。

回顧前波的2021年6月海外市場風險高點，金研院金融研究所長林士傑表示，當時美國通膨率（CPI）年增大幅攀升，造成美股從高點重挫，連帶牽連台股VIX大幅上揚。

金研院指出，通膨與升息為全球經濟前景蒙上陰影，新興亞洲多國幣值持續下滑，使其外債違約疑慮升溫，信用風險與市場風險因而上揚，導致TAIFRI的「海外市場風險」次構面創下2020年5月疫情爆發後的新高，也是本月TAIFRI上升的主要原因。

TAIFRI主構面的「傳染與蔓延」，10月較9月上升9.2，反映了國際金融市場風險升溫；「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」分別下滑0.3、0.5，反映我國金融市場風險較上月未有明顯變化。主構面項下的11個次構面中，有3個分項風險上揚，7個分項指數風險下滑，1個不變。

第四構面的「傳染與蔓延」，其中海外市場方面單項10月大幅走升19.5！金研院指出，美、中、日、歐之恐慌指數（VIX）與信用違約交換（CDS）指數皆連續兩個月上揚，其中以中國大陸VIX與日本以外之亞洲地區CDS上揚幅度最為明顯，前者創2020年4月疫情爆發以來新高，後者更創下近十年新高；由於聯準會接連升息抑制通膨，亞洲多國幣值持續下探，海外市場風險與信用風險升高。