聯發科發布全新4K旗艦智慧電視晶片Pentonic 1000，賦能新一代4K 120Hz智慧電視體驗升級。Pentonic 1000支援Wi-Fi 6/6E連網，整合4K 120Hz運動補償（MEMC），搭載強勁AI處理器，支援杜比視界IQ精準細節（Dolby Vision IQ with Precision Detail）功能。

憑藉聯發科技Intelligent View技術，使用者可同時播放8種不同影像內容，同時支援先進的影像解碼及全球電視廣播標準。搭載Pentonic 1000的智慧電視預計在2023年第一季度上市。

Pentonic 1000整合了擁有強勁性能的多核CPU和雙核GPU、 搭載AI處理器聯發科技APU和影像解碼引擎。Pentonic 1000支援4K 120Hz高畫質顯示，以及高達4K 144Hz的可變刷新率技術（VRR）和自動低延遲模式（ALLM），消除畫面撕裂，為使用者帶來平順流暢的完美遊戲體驗。

憑藉聯發科技Intelligent View技術，使用者能夠同時觀看不同的訊號來源的影片，並同時進行視訊會議，而且每個視窗都擁有聯發科技AI技術加持的極佳畫質。Intelligent View讓使用者可在單一螢幕顯示多達8個視窗，是同類產品的4倍，並讓使用者移動、交換和調整視窗大小時無縫接軌，不錯過任何精彩畫面。

作為杜比視界IQ的新增功能，精準細節（Precision Detail）是杜比先進影像科技組合的新成員。杜比視界IQ精準細節（Dolby Vision IQ with Precision Detail）可以使亮區和暗區的畫面同時呈現令人驚歎的細節，解鎖杜比視界內容更好的細節表現。增強的紋理和層次感，讓影像在4K智慧電視上獲得驚人的銳利度。聯發科技的Intelligent View技術結合杜比在影像科技方面的最新成果，可同時處理多個杜比視界影像來源，消費者可在多個視窗同時收看不同的杜比視界娛樂內容，且每個視窗裡的內容都能展現令人驚豔的細節。

杜比實驗室負責客廳業務的副總裁Mathias Bendull表示，Pentonic 1000搭載杜比視界IQ精準細節（Dolby Vision IQ with Precision Detail），將進一步拓展4K智慧電視的杜比視界體驗。我們期待與聯發科技以及OEM夥伴合作，為下一代4K智慧電視帶來令人驚歎的杜比視界影像體驗，滿足使用者更多使用場景。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示，Pentonic 1000專為最符合時下趨勢的智慧電視打造，融入4K線上串流、雲端遊戲、視訊會議及共享影音等最新功能。Pentonic 1000支援4K HDR顯示、120Hz螢幕更新率、運動補償技術（MEMC）、AI畫質優化技術、Wi-Fi 6/6E連網功能、VVC影像解碼，打造極致的4K視聽饗宴。

與其它多晶片平台相比，Pentonic 1000搭載的AI引擎提供了業界領先的AI畫質優化功能，性能更棒、能效更高。聯發科AI超高解析度（AI-SR）技術提供邊緣整平和細節重建功能，讓FHD影像也有4K畫質。AI場景畫質優化和AI物體畫質優化等畫質增強功能，細膩景深感知，為影像賦予生命。