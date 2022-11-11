A股11日跟隨外圍因素走高，上證指數重回3,100點關口。
香港信報報導，上證指數開盤報3,099點，升63點或2.09％，隨後漲幅擴大重回3,100點大關。深成指開盤報11,217點，升308點或2.83％。
滬深300指數開盤報3,787點，升102點或2.77％，創業板指數開盤報2,443點，漲85點或3.65％。
各類股全線上升，釀酒、醫療器械、酒店旅遊、有色金屬股漲逾3％，化工、生物製藥、金融、房地產股升逾2％，煤炭、鋼鐵、水泥、石油、電力股靠穩。
A股11日跟隨外圍因素走高，上證指數重回3,100點關口。
香港信報報導，上證指數開盤報3,099點，升63點或2.09％，隨後漲幅擴大重回3,100點大關。深成指開盤報11,217點，升308點或2.83％。
滬深300指數開盤報3,787點，升102點或2.77％，創業板指數開盤報2,443點，漲85點或3.65％。
各類股全線上升，釀酒、醫療器械、酒店旅遊、有色金屬股漲逾3％，化工、生物製藥、金融、房地產股升逾2％，煤炭、鋼鐵、水泥、石油、電力股靠穩。
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