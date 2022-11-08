帶著2勝0敗優勢回到洲際主場，中信兄弟今天再迎來好消息，隊長王威晨在系列賽第3戰歸隊，重回三壘防區、打第7棒，黃韋盛則回到板凳待命，「黃衫軍」其餘打線則未變動。

王威晨在例行賽尾聲意外拉傷左大腿，前段時間一直都是帶傷上陣，直到與味全龍的季後挑戰賽第2戰中，自覺身體已達到臨界點，不得已提前退場，接下來的第3戰及「台灣大賽」前2戰都未先發。

今天賽前總教練林威助被問到王威晨狀況，他給出樂觀消息，「昨天練習看到他有慢慢變好，看起來還算不錯，也有稍微衝刺，過了一天看他身體反饋如何，賽前做最後確認，與防護員評估，如果傷勢沒惡化的話是有可能（先發。」

王威晨自評腿傷恢復得滿好，身體現在滿健康的，這兩天也都有稍微衝刺，隔天身體狀況都很好，「到目前為止是沒有什麼問題，大概是99.9%，要上場就是要接近百分百，只希望在比賽中不要有更嚴重傷勢。」而他此意擔任先發三壘手、打第7棒。

總冠軍系列賽前2戰王威晨都有在打擊預備區做準備，但最後都沒有真正踏上打擊區，他笑說自己是真的有準備上去，並非只是幌子，「一定會很想下去比賽，想為球隊做貢獻，但隊友們非常給力，贏了前2場，希望後面2場可以趕快拿下來，相較於個人更注重團隊勝利，自己能做的就是趕快把傷處理好，讓教練能夠使用。」

雖然前2戰都沒有上場，但王威晨仍在場邊扮演好隊長角色，與周思齊一同提點隊友，也將球隊氣氛鞏固好，「在場上容易沒注意到一些事，不只是打得好、接得好，有些看不見的像是節奏有時候會被忽略，我跟思齊在場下看就有發現，就有提醒一下，效果還不錯。」

王威晨缺陣的這段時間，三壘防區交給黃韋盛鎮守，看到隊友成功扛起重責自己也感到十分欣慰，「就像隊友打再見安打我也會開心，韋盛守這麼好我也是很替他開心。」