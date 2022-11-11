華爾街股市主要指數今天大幅收高，道瓊指數漲逾1200點，因數據顯示美國10月通膨低於預期，助長股市反彈。
道瓊工業指數勁揚1201.43點或3.70%，以33715.37點作收。
標準普爾500指數上揚207.80點或5.54%，收3956.37點。
科技股那斯達克指數勁揚760.98點或7.35%，收11114.15點。
費城半導體指數大漲247.69點或10.21%，收2672.50點。（譯者：楊昭彥）1111111
華爾街股市主要指數今天大幅收高，道瓊指數漲逾1200點，因數據顯示美國10月通膨低於預期，助長股市反彈。
道瓊工業指數勁揚1201.43點或3.70%，以33715.37點作收。
標準普爾500指數上揚207.80點或5.54%，收3956.37點。
科技股那斯達克指數勁揚760.98點或7.35%，收11114.15點。
費城半導體指數大漲247.69點或10.21%，收2672.50點。（譯者：楊昭彥）1111111
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