華爾街股市主要指數今天大幅收高，道瓊指數漲逾1200點，因數據顯示美國10月通膨低於預期，助長股市反彈。

道瓊工業指數勁揚1201.43點或3.70%，以33715.37點作收。

標準普爾500指數上揚207.80點或5.54%，收3956.37點。

科技股那斯達克指數勁揚760.98點或7.35%，收11114.15點。

費城半導體指數大漲247.69點或10.21%，收2672.50點。（譯者：楊昭彥）1111111

晶圓代工四雄領漲 台股早盤大漲逾百點
台積電驚天一漲 半導體股發威爆量大漲3％
台股大漲291點 籌碼中性偏多
#點或 #大漲 #漲逾 #1200 #勁揚