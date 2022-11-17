全球第2大加密貨幣平台FTX宣告破產，震驚全球，預估受災戶

恐達數百萬人，台灣也有超過10萬人受害，血本無歸。一名台灣網友就PO文表示，自己1200萬因此瞬間蒸發，求償無門，更抱怨政府沒有監管，PO文一出卻慘遭網友噴爆。

網友在臉書《當沖勒戒所》表示，這周真的相當不好過，對有投資加密貨幣的自己是一記重擊。他說自己從2年前開始玩股票，本金不充裕，因此從當沖入門，玩了一陣子覺得賺太慢就收手，改投資加密貨幣。

一名台灣網友表示，將自己財產加上爸媽退休金都拿來投資虛擬貨幣，如今1200萬隨著FTX破產全部蒸發。(圖／臉書當沖勒戒所)

原PO說，自己將在當沖所學到的都運用在FTX上，發現效率高、回報也高，「「20、50倍的槓桿交易真的比當沖好玩多了」，還全年無休，自己本金加上父母退休金2000萬，靠著比特幣翻倍變成4000萬，但隨著幣值下跌剩下1200萬，不過仍相信往後還會回漲。

然而如今隨著FTX倒閉，原PO直呼「完全沒想到世界前三大交易所說倒就倒」，現在FTX APP根本開不了，1200萬的虛擬貨幣直接歸零，群組內更有人虧損達上億元。文末原PO抱怨，政府沒監管，沒有制定法規，自己根本求償無門，大嘆現在去找政府也只是兩手一攤吧。

文章PO出後，不少網友開罵：「賺錢時候反對監管，出事情時候喊爸爸」、「虛擬貨幣的訴求不就是不想被監管嗎」、「去中心化好潮啊」、「戒掉股票當沖，然後跑到幣圈交易，所以有問題的不是當沖，是你適不適合交易」、「幣不放冷錢包還學人家玩虛擬幣」、「沒關係比特幣還在跌 等歸0就等於你沒虧了」、「我好奇的是老爸知道退休金被你這樣玩掉嗎」。