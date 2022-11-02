美股財報利多與通膨放緩，歐美股市擺脫先前弱勢格局，10月道瓊工業指數領先那指反彈，漲幅創歷年10月新高，台股有望逐步走出整理格局，逐漸止穩打底，11月聯準會（Fed）升息後由鷹轉為偏鴿，且明年第一季預估升息觸頂，台股整理將告一段落，有利逢低進場長期存股投資。

富蘭克林華美投信指出，短期內隨著科技公司第三季財報數據公佈好壞參半、及9月PCE數據優於市場預期，國際股市風險情緒轉佳，歐美股市多數上漲，歐美股市上周出現反彈走紅格局，帶動台股近日大盤指數表現。

富蘭克林華美台灣Smart ETF（00905）基金經理人林承漢表示，蘋果、微軟和Alphabet等科技巨頭財報發佈，美股三大指數走勢較為震盪，加上Fed持續升息，影響市場對經濟前景的擔憂，造成科技成長股在資本支出方面有所收斂，及營收獲利表現較差。但隨其他科技公司第三季財報數據公佈好壞參半、9月PCE數據優於市場預期，國際股市風險情緒轉佳，歐美股市前一周多數上漲，帶動近日台股表現開高走高收紅。

展望台股後市，林承漢認為，當前不確定性造成的短期波動，不影響台灣企業長期盈利增長軌跡，根據大摩報告顯示，儘管今明年台股獲利增長將放緩，但仍具高於趨勢的ROE，對長期投資者仍有吸引力。且股利率高於亞太多數地區股市，提供下行支撐，及重要的防禦角度，最終仍將吸引資金進駐，不妨趁目前台股低檔，進行中長期存股布局。