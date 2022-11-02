台新金控舉行第三季法人說明會，針對近來多家金控及銀行均辦理大規模現金增資，台新金總經理林維俊強調，「今年沒有現金增資的需要」，因為8月出售彰銀持股10.5億股，握有192億元資金，可做為併購或強化資本用途，因此不需再進行現金增資。

林維俊表示，台新金控原有彰銀持股23.4億股，去年6月因應併購人壽所需資金出售2億股，接著發行交換債及己種交換特別股，各提2.5億股及3億股在集保，做為交換的準備。並在集中市場出售220萬股，及8月2日配對交易出售750萬股、8月10日逐筆交易10.5億股、10月31日配對交易97.5萬股，合計出售所得金額192億元，也使雙重槓桿比率降至110.6％。

目前帳上還有彰銀持股5.1億股，隨時等待適當時機出售。林維俊指出，目前該公司資金充裕，無現金增資的需要，192億元資金將可提供合適併購標的之所需，同時強化資本結構。

對於今年以來的營運及獲利表現，林維俊說明，今年全球持續受經濟衰退、通膨壓力加劇等諸多干擾，但該公司旗下銀行、人壽、證券等子公司第三季營運表現沉穩，累計前三季稅後純益82.6億元，年減53.49％，但若排除去年併購人壽後續衍生評價變動，及啟動彰銀持股處分，導致相關會計處理變動的影響，年減降至約25％，與同業水準相當。

台新金前三季每股稅後純益（EPS）0.58元，年化股東權益報酬率6.06％，每股淨值為12.27元。金控、銀行、人壽及證券第三季資本適足率分別為132.4％、14.2％、422％及316％，資本結構持續穩健。其中台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13％及1001.1％，授信資產品質維持良好。