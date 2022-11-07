美國商務部產業與安全局（BIS）最新宣布了針對中國晶片和半導體產業的出口限制禁令。瑞銀報告認為，這些措施將於未來5至10年對大陸的先進晶片開發進程帶來阻力，令高端晶片方面更將落後於全球領先者，尤其是晶圓代工廠等上游行業。

綜合媒體報導，美國新一波出口禁令公布後，即便位於中國的韓國企業亦受到波及。瑞銀報告列出，由於韓國晶片製造商相關企業設在中國的晶圓廠，在進口相關設備時也受到美國禁令限制。

這些晶圓代工廠占韓國主要廠商NAND（閃存設備晶片）產能的30％至40％。不過，韓國主要生產商已獲得，對其在中國工廠出口相關設備，為期一年的臨時豁免。

對於美國進一步實施中國晶片出口限制，該行強調不認為中國的半導體產業會因此而不振，而有望繼續擴大成熟製程晶片的市場份額，這得益於工業自動化、電動汽車和5G等領域的持續投資帶動國內需求增長。中長期而言，瑞銀認為對中國存儲晶片製造商的進一步限制，可能會令全球晶片產業更為集中，有利於提高獲利能力。