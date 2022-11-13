中國國務院總理李克強12日在柬埔寨和國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃會面。李克強表示，世界經濟金融高度融合，面對目前許多挑戰，沒有哪國能獨善其身，各國應加強合作與宏觀經濟政策協調，維護世界經濟穩定，防止陷入衰退。
綜合港媒報導，李克強表示，經過努力，中國經濟及時扭轉下滑趨勢，前三季增長3％，目前整體呈現回穩向上態勢，將繼續推動穩經濟一籃子政策措施全面落實，保持經濟運行在合理區間，力爭全年達到更好結果。
李克強又指，中國是最大的開發中國家，改革開放是中國達到現代化的必經之路。李克強指出，中國和IMF保持長期良好合作關係，中方願意繼續參與20國集團（G20）暫緩最貧困國家債務償付倡議，希望IMF繼續發揮積極作用，推動完善主權債務協調的國際機制，應對全球經濟面臨的複雜局面。
喬治艾娃表示，目前世界經濟面臨很多新挑戰與不確定性，而中方應對新冠疫情之初宏觀經濟政策預留工具是正確舉動，並注意到近期中方頒布的宏觀經濟政策是合理有效的。
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