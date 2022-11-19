藝人李冠儀多年來主持各種汽車相關節目與活動，日前她拍攝YT頻道「Go車誌冠儀試車」的影片，不只駕駛0-100 km／h加速只要2.9秒超跑，還直接與世界最快輕型飛機對尬，讓她直呼超嗨！這次拍攝影片，吸引不少來自北中南的超跑車友助陣，除了有速度上的體驗，李冠儀還開箱四台市值1.2億的輕航機，場面浩大市值超過2.5億。

她在影片中不只駕駛超跑，還直接與世界最快輕型飛機對尬，她透露油門還沒踩到底，眼睛還沒眨一下就100了，「這部車的車主是南部蒜頭大王，跟我說要彈射起步才會快。」讓她笑說萬一開壞了要幫他賣幾年蒜頭才賠得起。

李冠儀也讚嘆：「以前有錢人買島買超跑買遊艇，但現在買飛機人人搶當阿湯哥，真是讓我們開了眼界。有錢人的生活真的是樸實無華。」她表示非常欽佩比利時少女Zara的勇氣，表示如果自己口袋夠深，也想嘗試，但還需要更努力賺錢才行，畢竟拿到執照課程大約費用100~500萬台幣。