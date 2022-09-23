嘉義市長黃敏惠歡迎大家國慶連假來嘉玩，看超跑秀。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠歡迎大家國慶連假來嘉看超跑秀，抽購物節大獎。（廖素慧攝）

今年國慶焰火在嘉義縣，嘉義市也要衝一波觀光潮，市府與嘉義市商圈文化促進會於10月8日、9日在文化公園舉辦超跑秀暨商圈成果嘉年華會，9日、10日兩天在湖子內有逾百輛超跑競速表演，市長黃敏惠說，國慶連假來嘉很好玩，還能抽購物節大獎輕豪宅、百萬名車。

市府建設處表示，10月8日中午12時至下午6時、9日下午2時至下午6時，文化路（民族路至垂楊路）將展示7、80輛超跑；10月9日、10日上午8時至下午6時，湖子內湖美一路至健康五、七、八、十街；健康九、十二、十三街至湖美二路段；健康十七街至順興七街口，有逾百 輛超跑競速。

嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會，由嘉義市政府及經濟部中小企業處輔導，商圈店家積極導入行動支付、Google map的等數位應用工具，10月8、9日將在文化公園發表亮麗成果。

市長黃敏惠表示，疫情對商圈發展是嚴竣的考驗，尤其三級警戒期間很艱困，感謝嘉義市商圈與店家們通力合作，運用網路，拓展線上銷售，國慶連假還邀請超跑齊聚嘉義市，帶來與眾不同的觀光亮點，歡迎大家來嘉見證嘉義市商圈的科技應用力，觀賞超跑的好馬力。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，市府爭取「111年度商圈街區營造競賽補助計畫」活絡商圈經濟，成果嘉年華活動特別與台灣觀光旅遊聯盟合作，加入超跑車隊共襄盛舉，相信能帶動嘉義市熱鬧滾滾，創造商機。

知名藝人「鳥來嬤」、台灣觀光旅遊聯盟總會理事長吳敏說，這次帶來超跑車隊、舞台表演，跟大家「作夥逗鬧熱」，也希望藉超跑表演，推廣正確安全的駕駛賽車觀念。