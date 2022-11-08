主計總處8日公布物價調查指出，10月通膨率略降至2.72％，而核心物價年增率卻升至14年新高，通膨壓力仍然不小，但隨著國際原物料價格下跌，未來通膨壓力可望緩步紓解。

綜合統計處專委曹志弘指出，隨著油料費漲幅趨緩，通膨率（CPI年增率）於10月也降至2.72％，不過，核心物價年增卻升至2.96％創下近14年新高，他分析，這主要是受國境開放，帶動休閒娛樂需求，娛樂服務費價格上升所致。

他表示，10月娛樂服務費年增率升至3.15％，創下近13個月最高，這正是10月核心物價走高的原因，娛樂服務費包括遊樂場入場費、旅館住宿費、國內外旅遊團費等，這些費率隨著國人接受與疫情共存，需求提高，加以政府相關優惠措施結束而上漲。

曹志弘表示，隨著全球景氣降溫，國際農工原料行情走跌，以美元計算的進口物價於10月年增率僅0.23％，但由於新台幣較上年同月貶值12.6％，以致依台幣計算的進口物價漲幅仍高，以致輸入性通膨尚未紓緩，通膨壓力仍然不小。

雖然當前國內通膨壓力仍不小，但他研判，隨著國際農工原料價格的持續走跌，將讓國內通膨率緩步紓解，11月的通膨率可望比10月略微縮小。