首爾股市周三接近收平；投資人對於聯準會接下來的政策會議結論仍感到存在不確定性；此外韓元對美元也下跌。

周三南韓KOSPI指數收盤小漲1.65點或0.07%，為2336.87點。交易量為溫和的4438億股，總交易金額為9.4兆韓元(約66億美元)。

Daeshin證券分析師Lee Kyoung-min說：「晶片股和電持股吐出了早盤的漲勢，壓低了KOSPI指數表現」。

投資人正屏息以待著周三稍晚聯準會政策會議的結論，目前仍存在不確定性，不知道聯準會是否願意為放緩升息腳步而敞開大門。

Lee表示，「(升息)的放緩可能不會導致市場好轉，因為這只會強化一個事實，即經濟不確定性將在未來一段時間持續存在」。

在首爾股市，大型股普遍走低，領頭羊三星電子跌0.67%，報5.96萬韓元。

電池股表現低落。三星SDI下跌4.61%，報7.25萬韓元；樂金化學跌3.3%，報67.2萬韓元。

相較之下，入口網站營運商Naver升2.05%，行動通訊營運商Kakao漲3.16%。

韓元收在1417.4韓元，較周二的收盤價下跌0.2韓元。