就在聯準會前1日宣布繼續調高利率後，日本財務大臣鈴木俊一於4日指出，有關當局應該對美國緊縮貨幣政策，所造成的下行風險小心謹慎。因為，日圓已因聯準會這項政策，日前一度貶至歷史新低。

日圓因美國與日本之間的利率差距愈來愈大而走貶，也代表聯準會大力升息與日本央行利用寬鬆貨幣來刺激景氣的大撒幣政策，兩者之間是南轅北轍的作法。

這位日本財長補充，需要繼續密切注意，美國通膨以及因貨幣政策造成的任何變化，或許會影響到日本與全球經濟。無獨有偶，日本央行行長日前也提出類似言論。

4日亞洲匯市中，日圓兌一美元在147.84到148.40之間游走，美元反而貶值0.25%左右，日圓離32年新低價152尚有一段距離。據悉，日本政府10月曾砸史無前例的430億美元進場阻貶。

鈴木表示，護盤日圓時並沒有鎖定特定價位。基本而言，匯價需穩定反應基本面才對。日本政府不能容忍匯市波動過大，特別是指投機性交易，因為這或許會對家庭與企業造成嚴重影響，倘若出現此類行為，一定會採取必要行動。