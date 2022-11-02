針對捷運三鶯線三峽站2處開發案，新北捷運局昨日舉辦招商說明會，說明2處基地及招商條件，2基地鄰近龍埔國小、北大國小、三峽國中、台北大學及國家教育研究院，具備豐富的學術文化氣息，且周邊整體街廓規劃完善，商業機能完善，與學區共同形塑具藝文質感的大學城商圈，捷運評估投資金額約41億元。

捷運三鶯線未來通車後，將可串聯雙北及桃園都會生活圈，新北捷運局代理副局長鄭智銘表示，未來搭乘三鶯線即可至鶯歌車站轉搭台鐵西部幹線，也可藉由規劃中的三鶯線延伸桃園八德路線銜接桃園綠線轉乘至桃園機場與高鐵，且距國道3號僅10分鐘車程，交通便捷，可快速抵達北北桃都會生活圈。

鄭智銘說明，三峽站的2處開發案基地面積分別約有1845坪及1718坪，可興建地上17層至18層及地下2層，總銷售樓地板面積約2.1萬坪之捷運共構大樓，除可提供生活商場進駐，吸引約1.3萬人口居住外，還可設置托老、日照及社區心理衛生中心等公益設施。

2開發案基地於國慶路及三樹路交叉口，緊鄰台北大學城，且鄰近三峽老街生活圈，生活機能佳，透過捷運場站開發，將吸納北北桃都會生活區就業及居住人口於捷運沿線活動，活絡並提升捷運場站周邊地區之生活機能，形塑大眾運輸導向發展（TOD）城市，打造優質捷運生活圈。

捷運局補充，該開發案將於今年12月底公告徵求投資人，預計明年第3季進行綜合評選出最優申請人，簽約成為投資人後，辦理開發。