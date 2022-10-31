比特幣從高點崩跌之後，最近終於在2萬美元附近築底，且波動率甚至還低於美股標普5百與那斯達克指數，市場分析師認為，比特幣震盪幅度縮小不必然是壞事，有可能為醞釀反彈的訊號。

數位貨幣2021年強勢崛起，其中一哥比特幣去年底最高衝至68,990美元的天價，不過之後行情急直轉直下，並摜破2萬美元大關。

所幸，過去幾個月來比特幣都在2萬美元附近整理，並未再創新低。比特幣31日持穩於20,736美元，小漲0.3％。

另一個好消息是波動率也縮小，同樣為行情回穩的跡象。根據加密貨幣研究機構Kaiko的資料，上周比特幣的20日滾動波動率甚至還低於那斯達克與標普5百，為2020來首見。

受到聯準會（Fed）激進升息與美元走強的衝擊，美股與加密貨幣今年來雙雙大跌，隨著更多機構法人投資比特幣，使得該加密幣與美股的正向連動也更強。

部份投資專家認為，比特幣近來行情止跌回穩，波動率也下滑，投資人可視為有利後市的好兆頭。

加密貨幣交易所Luno國際主管艾亞（Vijay Ayyar）指出，「過去4個月來比特幣基本上是在1.8萬到2.5萬之間狹幅震盪，加上美元指數有觸頂跡象，代表比特幣整理後正在進行築底。2015年也出現類似的情況，當時在美元指數觸頂時，比特幣就落底。」

高盛上周發表研究報告表示，加密幣市場這一波空頭行情可能即將結束，若按照2018年的歷史經驗，行情築底一段時間後就會穩定上漲。

高盛分析師指出，「2018年比特幣歷經一波大空頭後，當年11月波動率也來到相對低檔。」

加密貨幣借貸平台Nexo共同創辦人川契夫（Antoni Trenchev）表示，比特幣行情止跌回穩為「代表數位資產市場已經成熟且越來越不零碎的強烈訊號」。