高揚凱秉持主席朱立倫提點的「每天握1000雙手」心法，全力以赴，奮戰到底，向勝選的目標堅定的挺進。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

談到選舉，一般人都是看熱鬧、看秀點，內行人看門道、看策略；另有一句內涵深刻的話，「打選戰沒有公式，但有章法」；在選舉進入最後階段的決戰期，國民黨台北市大安、文山區新人9號高揚凱，為了在選將眾多、競爭白熱化的選局中，將文宣訴求收斂成3個競選主軸，以增強選民的記憶點，提高勝選的機率。

高揚凱表示，他的第一個競選主軸，是以「戰鬥凱」為人設，針對民進黨執政的傲慢無恥、奧步不斷，高揚凱半年來在臉書及新聞媒體頻道上，發表了近100篇論述，針砭時政，揭露塔綠班弊端，並將焦點鎖定在籲請台北市選民「用選票封存陳時中30年」。

高揚凱以作為國民黨新生代戰將為職志，很幸運的獲得台南市議員謝龍介、前高雄市長韓國瑜等能征慣戰的前輩戰將親自指導和提攜，下架塔綠班，「南龍介、北揚凱」，戰、就對了，這樣的「人設」清晰、不含糊，頗能打動泛藍基層民眾。

高揚凱的第二個主軸，以「在地囝仔」為訴求，前總統馬英九是高揚凱的老鄰居、好厝邊，看著他長大；馬總統曾公開推薦「高揚凱忠厚、正直、骨力，不投機取巧，不作秀表演，是值得鄉親信賴的市議員人選」，高揚凱也提出「正在地、最貼心」訴求，他是鄉親父老自己的子弟，每天勤跑基層，最暸解地方心聲和需要。

高揚凱說，包括捷運環狀線南環段加速興建通車、萬芳醫護走入社區、推動危老健檢補強、加速都更、爭取老公寓增設電梯及無障礙設施、提高生育補助「一胎十萬」、全面推動國小雙語教學、讓下一代與國際接軌等政見牛肉。

高揚凱承諾當選後在木栅、景美、大安都設服務處，選民服務做好做滿，鄉親有需要時，他都在，這個「人親土更親，在地一條心」的感性訴求，將會持續發酵。

最後是第3個主軸，高揚凱以行動證明自己是「最挺蔣萬安的議員候選人」，為了落實「市長蔣萬安、議員高揚凱合體選戰」，他率先全面推出「榮耀首都台北隊，高揚凱報到」看板及公車廣告。

此外，高揚凱在街頭的拜票隊伍必定高舉蔣萬安競選旗幟，宣講時必定拜託「市長支持6號蔣萬安，議員投給9號高揚凱」；高揚凱也在政治理念及政見主張上和蔣萬安不謀而合、相互呼應；此外，「戰鬥凱」為蔣助攻，在打擊陳時中上砲火猛烈，有目共睹。因此，高揚凱被認為是「最挺蔣萬安的議員候選人」，並非偶然。

高揚凱作為國民黨提名8席中不折不扣的新人，没有現任的種種優勢，沒有師父的扶植相助，一路苦戰直到最後一哩路，仍不敢有絲毫鬆懈；高揚凱秉持主席朱立倫提點的「每天握1000雙手」心法，全力以赴，奮戰到底，向勝選的目標堅定的挺進。