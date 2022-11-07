台北市長選戰唯一一場電視辯論會5日舉行。對此媒體人羅旺哲當天除了在臉書稱讚國民黨候選人蔣萬安「立場堅定、氣勢夠強、表情自信」，也另撰文發表對白綠市長候選人的看法，當談到民進黨候選人陳時中時，狠酸對方像是帶了「兩把刀」赴會，要來在政治議題上斬向對手，以及斬斷「自己過去的罪根」。

羅旺哲首先提到，無黨籍候選人黃珊珊散發出了一股「溫柔的信心」，因黃在辯論時所講的多數題目，是不少台北人這幾年來的心情與回憶，同時黃在人們談到萬華防疫與水源都更等議題時，更相當有立足點，因此會讓不少人產生共鳴。但他認為，黃在辯論時表情略顯嚴肅，「少了平常的笑容」，在鏡頭上會顯得緊張、氣勢不足」，較為可惜。

而談到陳時中，羅旺哲則狠酸陳看起來像是帶著「兩把刀」赴會，「第一把刀是要在政治議題上斬向對手，另一把則是要來斬斷自己過去的罪根」。

羅旺哲認為，陳時中知道疫情是自己的致命傷，因此在辯論會的結語中，可以感覺出他有一股贖罪、懺悔的訴求，希望大家原諒他「不得已」的心情。但由於辯論時陳時中的「問三遍多餘」說，以及談論兩岸、蔣家等政治議題又挑起了對立仇恨，這讓羅旺哲認為，上述事件反而使他原本的感性訴求前功盡棄、打了折扣。

最後羅旺哲總結，蔣萬安的表現加深了泛藍民眾支持，而黃珊珊除了既有的支持者，可能會吸引到一些偏綠的選民轉來支持；至於陳時中，羅揶揄「死忠支持者會『內牛（淚流）滿面』，但中間選民可能會『無動於衷』。」