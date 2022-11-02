年底九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都正在積極準備中，尤其台北市長的選情更是備受矚目。《TVBS民調中心》1日曝光了最新出爐的台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨候選人陳時中為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。對此，前立委沈富雄1日表示，「只要黃珊珊拿到20％，蔣萬安就活了」。

沈富雄1日在網路節目《少康戰情室》中表示，這次是《TVBS》第8次的民調，從今年一月到現在，其實主軸都沒什麼改變，「但今天的結果稍微有點不一樣，就是蔣萬安下來了3個百分點，陳時中上來了5個百分點，所以蔣萬安會有點焦慮，陳時中會有點安慰，黃珊珊會有相當程度的失望」，沈富雄認為「我覺得第二名跟第三名加起來就是50％，就是沒變」。

沈富雄強調，「我一直講，只要黃珊珊拿到20％，蔣萬安就活了」，這次的民調也讓沈富雄驚呼，「多弔詭，這就是這次台北市選舉的特徵」，這次台北市長選舉，黃珊珊和陳時中兩個人的票源是overlapping（重疊的），沈富雄指出，「這一次陳時中在一些比較偏綠的地方有所掌握，而蔣萬安雖然有點倒退，但沒關係，因為黃珊珊的支持度要掉到11％以下，陳時中才會趕上，不過那是不可能的事情」。