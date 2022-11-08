台北市長候選人蔣萬安是否辭立委背水一戰引起討論，民進黨也有7名立委帶職參選縣市長也遭檢視。雲林縣長張麗善8日受訪表示，她2018年以破釜沉舟的心情辭掉立委參選，她也希望參選縣長的人不要點腳踏兩條船，「誠實」是面對政治或感情最好的對策。

今（8日）雲林縣府舉行雲林縣志編纂啟動記者會後，媒體詢問張麗善對現任立委是否應辭去職務參選縣市首長的看法。

張麗善表示，她當年是以破釜沉舟的心情辭掉立委，因為要負起責任、做更多事，所以辭掉立委不再眷戀。對於扛著立委頭銜參選縣長的人，他們要有自己的定見，要經得起鄉親的考驗，參選的立委們本屆任期才剛過半而已，還有很多責任要完成。

張麗善說，她也希望參選縣長的人要有破釜沉舟的心，不要腳踏兩條船，誠實對政治人物來說，無論是面對政治和感情都是最好的對策，誠實面對鄉親，把要選縣長的理念、是否能夠完全承擔重責大任說明清楚，這不只是自己要挑戰自己，也是民眾會考驗候選人的地方。