台中市主辦為期2天的台中青年模擬聯合國暨國際事務培訓營日前圓滿落幕，全台逾300人組隊參加。明道中學派出16位同學參賽，並榮獲「最佳決議草案（Best DR）」等獎項，展現出明道中學長期以會議、課程、社團等形式培養學生外交實戰與整合能力的成果。

明道中學指出，此次共派出16位學生參加，由2位技術高中部、3位國際部及11位高中部同學，跨部別組成6支隊伍參加，且大部分學生都是首次挑戰實體模聯活動；更表示，經過這次經驗，參加的同學們都給予正向反饋，並相約明年再繼續投入。

明道中學首次參與模聯的同學張詠涵表示，第1次參加震撼很大，從中學習到查找資料、統合彙整、溝通辯論等能力，也發現自己可以再精進的部分，未來也會想參加學校自己舉辦的模聯；曾有模聯相關活動經驗的同學林杰翰分享，每次參加都是經驗的累積，能拓展自己的視野，也交到志同道合的朋友。

明道中學帶隊老師蔡宗杭則說，平時會透過選修課「從模擬聯合國到世界公民」，分享聯合國會議形式、多元國際議題，並培養同學公開口說及資料查找能力；這次帶領學生實際參加活動，學生體驗到利用有限的時間收集彙整資料，撰寫出最佳決議草案，且以英語進行辯論，想辦法說服他人達到雙贏局面，不但考驗學生的外交實戰與整合技能，也是對學生能力全方位的提升。

明道中學表示，校內舉辦模擬聯合國相關活動已逾10年，後續更增加相關社團、課程，以及一年一度的暑期「明道模擬聯合國 MDMUN」活動及寒假期間專為新手設計的「Winter IntroMUN」。

明道中學校長汪大久表示，同學透過參加多元活動發現自己，並成為隨時隨地關心國際議題的世界公民，無論是對經濟、外交、環境等議題，都需要使用到資料彙整、邏輯思考、口語表達等能力，學校也長期推動「閱讀、思辨、表達」作為教育主軸；「明道模聯 MDMUN」已舉辦13屆，從原本僅有數十人參加，經過歷屆學長姊傳承，到現在規模跨大到全國上百人，代表著青年對改變世界所展現的態度。