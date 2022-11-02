網路月前流傳一張穿著憲兵軍常服的「憲兵」，參加高雄市日前舉辦的日本前首相安倍晉三銅像揭幕儀式，遭民眾拍下後PO上網路，影像曝光後引發各界熱議，甚至引發立委不滿，事後憲兵指揮部清查後澄清，該位民眾是退役憲兵，自發性的受邀參與活動，但仍引起國民黨團立委不滿，質疑退役官兵穿制服出席是否妥適，國防部是否曾報核准?提案凍結國防部500萬預算，並要求國防部向立院提出專案報告後才得以解凍，憲指部意外掃到颱風尾，也只能極力向立委說明。

目前立法院外交及國防委員會正在進行審議國防部112年度預算案，但卻有民眾向立委檢舉，網路上出現一張「9月24日南部某後備憲兵、竟然為了在高雄港立日本前首相安倍晉三銅像，高雄市政府竟然派出穿著憲兵軍常服的協勤禮賓隊，全程服侍」的訊息和照片。

經立委詢問國防部及憲兵指揮部後，憲兵指揮部澄清表示，經查照片中穿著軍長服的民眾並非現役憲兵，而是早已退伍的憲兵弟兄，自發性組成相關團體，受邀參加高雄紅毛港保安堂主辦的日本前首相安倍晉三銅像揭幕式。

但藍營立委游毓蘭等人提案指出，退役官兵身著憲兵服制出席安倍晉三銅像揭幕儀式是否妥當，或有先前曾向國防部報請核准，國防部應詳細檢討說明，以維官箴。

立委為此提案，針對國防部所屬參謀本部歲出第1目「軍事行政」項下「人事行政」中「業務費」預算編列9320萬1千元中凍結500萬元，等到國防部向立法院外交及國防委員會提出專案報告並同意解凍後始得動支。