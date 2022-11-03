兒盟今天公布〈2022台灣兒少微歧視現象與校園霸凌調查報告〉數據顯示，有將近87.6％的兒少曾遇過被班上的同學嘲笑或是排擠等微歧視的狀況，有34.9％的兒少可能會拒學，甚至有26.9％兒少可能「會想傷害自己」，可見微歧視事件的影響極深，將成為難以抹平的傷痕。

調查指出，32.1％的孩子已經在不知不覺中以微歧視想法對待身邊的同學，如「為了好玩故意叫同學不喜歡的綽號」、「覺得身心障礙同學應該去特殊班上課」、「不想和功課不好的人做朋友」、「聯合其他人一起排斥自己討厭的同學」等。

兒盟執行長白麗芳表示，不同特質衍生的霸凌事件，往往始於「微歧視」，逐步演變成排擠、霸凌，也因此，今年更聚焦大家一起來關心校園的「微歧視」狀況，尤其是大人更是影響的關鍵，呼籲學校端在制定或修改任何規則應尊重學生的聲音並有合理的說明，老師端以尊重多元且不帶歧視的內容教學，面對各特質的學生應無偏袒也無差別待遇。

兒盟今年與台灣太古可口可樂在11月份發起的「襪！我們不一樣」反霸凌計畫，將透過與同儕一起體驗輕鬆有趣的校園活動以及教案帶動，教導學生從接納自己開始，然後接納所有的可能性。

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