「2022永續貿易指數(Sustainable Trade Index)」報告顯示，台灣在30個受調查國家中排名第10，該項調查自2016年來每隔兩年調查一次，歷來4次排名中，2022年是最差的一次，較前次2020年的第5名直接退步5名。

上述調查由洛桑管理學院(IMD)與韓禮士基金會(Hinrich Foundation)共同進行，2022年調查本周公布。調查內容為各個經濟體的經濟成長、社會資本發展及環境保護等ESG主要項目。台灣在2016年、2018年均排名第六，2020年進步一名到第五，2022年直接退到第10名。

就E、S、G各項調查來看，台灣愈來愈糟的項目是E的環境資本，包括空氣和水污染指標、碳排放量和出口中自然資源的占比。2022年該項排名第27名，細項之有關砍伐森林子項目還在30個國家中，倒數第二名。

調查單位指出，環境項目衡量一個經濟體之貿易，對可持續資源的支持程度， 包括貿易中不可再生自然資源的衡量，經濟增長和參與全球貿易體系所產生的外部性管理。

永續貿易指數調查主持教授、瑞士洛桑管理學院競爭力中心主任Arturo Bris表示，每個經濟體參與全球貿易體系的能力，取決於經濟發展，但是實現可持續貿易需要謹慎管理自然資源，並限制經濟體經濟計算中的外部性，以促進其整體環境資本。

Arturo教授指出，由於促進全球貿易等同於違反永續發展，2022年政治緊張及通貨膨脹情形嚴峻，亦影響貿易永續性的因素。因此報告針對名列前茅的經濟體加以了解，結果顯示這些國家積極推動科技創新、隨低貿易障礙，亦節約能源及支持全球氣候目標，才能突出。