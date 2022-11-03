明道中學iGEM團隊共37位同學，日前參加美國MIT麻省理工學院所創辦的國際基因工程生物競賽，利用基因改造「噬菌體」，成功製造「新世代口服疫苗 Phaccine」。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

明道中學iGEM團隊日前參加美國MIT麻省理工學院所創辦的國際基因工程生物競賽，利用基因改造「噬菌體」，成功製造「新世代口服疫苗 Phaccine」，榮獲「基因複合元件」及「實驗安全」2項大獎及5項最佳獎提名，連續7年榮獲金牌肯定。

「新世代口服疫苗 Phaccine」由「噬菌體phage」和「疫苗vaccine」兩個單字的結合，屬於1種「疫苗系統」。iGEM團隊同學們觀察近年的新冠疫苗及流感疫苗施打，思考若能將疫苗改為口服，不但可大量減少施打成本，也能更快速、全面普及，因此「新世代口服疫苗 」是運用合成的「卵清蛋白基因」植入「噬菌體」的基因體，透過口服的方式，感染大腸桿菌，讓細胞發現抗原，產生抗體，進而產生保護作用。

明道中學指出，iGEM團隊今年共有37位同學，多數同學們從國中二年級就開始參加校內的「生物科技人才培訓班」，升上高中正式組成iGEM團隊，並於2021年底提出計畫，也響應台中市政府社會局的SDGs提案活動，解決樂齡族群對新冠疫苗的疑慮，成效顯著。

明道iGEM團隊「社會實踐組」組長林柏妤表示，為了讓研究更貼近市場，他們拜訪了3間牧場以了解雞、豬等畜產業的疾病防治，也參訪台灣生產流感疫苗的生技公司，以及專訪中研院的博士，從中學到許多實務經驗；隊長高振育則表示，他負責與競賽大會聯繫，在後疫情時代，難得有機會可以到海外跟其他國家的高中生交流互動，是非常難得的經驗。

此外，學生陳彥伯會負責教育部分，設計桌遊課程教案，並善用暑假期間，到中部地區偏鄉小學提供教育服務，透過實作萃取香蕉DNA的方式，讓資源不平等的地方更了解基因改造及疫苗等相關知識；學生林彥佐則擔任網頁整合的角色，將大家這1年來的歷程，歸納、匯整並發表到網路上共享。

博士兼指導老師陳沛鴻說，同學每年都能從生活中發現問題，並想辦法解決問題，從2016年「血酒機」、2017年「會吃糖的乳酸菌」、2018年「蚊子採血器」、2019年「微藻空氣淨化器」、2020年「防蛀牙糖果」、2021年「沙門氏菌生物檢測法」到今年的「新世代口服疫苗 Phaccine」等，看著同學為了自學程式設計、寫計畫到半夜，認真努力帶來卓越成果，相當為同學感到高興。

明道中學校長汪大久則表示，iGEM競賽是標準的跨領域合作的探究與實作，指導老師透過引導學生發現問題、分析現況、團隊溝通合作等，一步步實現計畫，而學生們跨部別以專長合作，才能共同完成iGEM專題，更能在過程中學習到跳脫舒適圈勇於迎接挑戰。