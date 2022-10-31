星巴克冰太妃核果風味那堤，售價145元起。（星巴克提供）

雀巢攜星巴克帶來8款聖誕限定商品，在家也能喝到熱銷口味咖啡。（雀巢提供）

時序來到冬季，星巴克在萬聖節這天率先開啟耶誕序幕，除11月2日讓「太妃核果風味那堤」、「薄荷風味摩卡咖啡」等飲品回歸外，星想餐也端出濃郁系的咖哩生義大利麵鹹食等與巧克力生乳捲、提拉米蘇等甜點，以及華麗的杯子、提袋等商品。業者透露，耶誕商品不含糕點就有115支，佔全年推出的商品2成，今年有感於疫情趨於常態化、送禮市場漸回溫，「備貨量相較去年多了1成，業績自然也有望帶動1成以上。」

鹹食部分首推「咖哩牛肉丸生義大利麵」，以特製的皮帶麵工法製作而成的獨特「生」義大利麵體，Q彈的口感加上扁平的麵體推出後就瘦顧客歡迎，本次以使用水果及蔬菜燉煮多時的咖哩醬汁，搭配以牛肉及少許豬肉仿照手工擊打法製成的肉丸與蔬菜，最後放上Mozzarella起司球，帶來濃郁口感。耶誕甜點本次首度推「黑糖奶茶布丁」，將蛋香濃郁又滑順的布丁以黑糖奶茶口味呈現，底部則以黑糖取代傳統焦糖醬。

11月2日全門市回歸經典飲品「太妃核果風味那堤」，並同步推出以太妃核果那堤為延伸的「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，「薄荷風味摩卡咖啡」本次亦同步上市。另11／1當天下午2點至6點迎接耶誕喜悅，至門市購買 2 杯特大杯(含)以上／風味／冰熱皆一致的美式或那堤，可享買一送一。

不僅如此，白雪耶誕的季節，這次星巴克台灣市場限定開發推出一系列新品，邀請了許多動物朋友們再度相聚在耶誕小屋內，像是淘氣雪怪在雪地裡滑雪馳騁、河馬拉著雪橇等馬克杯，或是閃耀Bling TOGO冷水杯，士兵熊口金包同樣Q萌登場。

想在家喝到美味咖啡的話，今年雀巢攜手星巴克帶來8款聖誕限定商品，除了大家最愛的「星巴克®太妃核果風味拿鐵」，更推出聖誕話題新品「星巴克®白巧克力風味摩卡」、「星巴克®海鹽焦糖可可」，將門市的經典熱銷風味帶進家中，另此波Starbucks at Home星巴克聖誕限定系列再推全新節日綜合濾掛咖啡，以及限定膠囊禮盒組搭配贈送季節限定版馬克杯；完整的季節限定商品，11月1日起於全台各大零售通路開賣。