幕後搗蛋的人竟是「米利瓦尼利」成員法布摩凡。（Apple TV＋提供）

好萊塢2位喜劇擔當萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）和威爾法洛（Will Ferrell）主演Apple TV＋電影《耶誕魔力響叮噹》，今（2日）無預警在電影釋出正式預告前，由萊恩雷諾斯在IG上分享提前發布要送給粉絲的耶誕彩蛋。

影片中可見2位主演坐在滿是聖誕佈置的火爐前，一再和觀眾強調這部電影中的所有歌唱橋段都是由他們親自獻聲，但仔細一聽卻發現2人都被「變聲」，而且還是熟悉的特色嗓音，原來是著名的假唱2人組「米利瓦尼利」（Milli Vanilli）成員法布摩凡（Fab Morvan ）在幕後搗蛋，讓網友們紛紛大讚太有才。

該片靈感取自英國大文豪查爾斯狄更斯的原著小說《小氣財神》，講述這位無趣、不愛過節的主角（萊恩雷諾斯飾演），將在耶誕假期時收到4位性格迥異、各有特色的幽靈來拜訪，準備在他毫無期待的聖誕假期中，帶來意想不到的驚喜。

而法布摩凡是否飾演其中一位精靈？還有什麼驚喜嘉賓會加入行列？這一切都如萊恩的貼文所述，「明日正式預告見真章。」

《耶誕魔力響叮噹》於本月11日在美國部份地區電影院上映，11 月18日Apple TV＋全球同步上線。