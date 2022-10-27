「2022新北歡樂耶誕城」將於11月11日開城，今年集結Disney＋六大超人氣品牌陣容，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，燈區範圍延伸至府中，由新板、府中雙主燈區點亮新北，新北市觀光旅局推薦周邊6個順道遊景點，提供民眾旅遊規畫參考。

觀旅局表示，推薦熱點一是林本源園邸（板橋林家花園），有美不勝收的庭園樓閣、綠水假山，以及精雕細琢的迴廊樓宇，是台灣碩果僅存的園林建築；在夜晚新北歡樂耶誕城點亮之前，也可以先到「435藝文特區」度過悠閒時光，匯集了宛如希臘建築的展覽廳，多元的藝術展覽廳、台灣玩具博物館、新北市濕地故事館。

此外，離「435藝文特區」不遠，擁有雙圓弧造型的「新月橋」提供往來行人與自行車橫跨大漢溪、串聯板橋與新莊兩地的聯繫任務。民眾可以選擇騎乘YouBike，沿著河畔來一趟水岸自行車輕旅行。而新店溪華翠大橋下方的「蝴蝶公園」，是專屬於板橋居民的打卡秘境。

另位於府中燈區附近的「府中15」新北市動畫故事館，是一處以台灣原創動畫及影音作品打造的親子據點，家長能在和孩子互動中，感受滿滿幸福的親子時光，想品嘗各式美食，就到「湳雅夜市」，滿滿庶民小吃，走一趟絕對能找到愛吃的好料。而距離捷運新埔站步行10分鐘的「裕民夜市」則是板橋在地居民外出用餐高CP值的首選之一。