年底九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都正積極準備中。今（2）日民進黨屏東市長候選人周春米就在臉書上表示，「農業是屏東的根本，工商產業就是屏東產業的發動機，持續引領屏東產業發展！」更和屏東縣長潘孟安、農委會陳吉仲主委及經濟部次長曾文生三人合體演講，引發討論。

周春米在臉書上表示，「我相信，屏東的未來，會是一個重視產業發展的城市」，在周春米提出的五大產業中，科技產業、農漁畜牧就是重中之重。屏東科學園區、屏東科技產業園區、六塊厝科學園區、健康產業園區，透過這些產業園區的開發，讓整體產業聚落成形。周春米也將致力發展「農金產業」，依照地理區域特色，讓農漁畜產品特色化，整合在地農會、產銷班與合作社等產銷系統。

周春米更說「屏東不只是台灣的屏東，而是世界的屏東」，她也感謝陳吉仲、曾文生為她助講，更感謝「所有在場的工商農漁好朋友，扭轉城市、扭轉台灣頭和台灣尾，大家就是最優秀的推動者！信賴潘孟安、支持周春米」。周春米最後呼籲，「11月26日，再次為屏東做出正確的選擇，選出更好的屏東，希望的城市。屏東蛻變、屏東向前，你就是最好的見證者！」