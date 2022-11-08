聯電前董事長曹興誠7日開記者會挺民進黨台北市長候人陳時中。對此，國民黨台北市議員王鴻薇指出，曹2011年入籍新加坡後，在台領取的股利稅賦由過去的40％降低為20％，節稅效果顯著。而第二次拋棄台灣，就是在去年六月國內疫情最嚴重時跑到美國去。王鴻薇質疑，曹興誠兩次離台，是有多愛台灣？疫苗不夠就跑到美國去，為節稅就去做新加坡人，這樣的人懂得什麼叫公道？

王鴻薇7日在臉書發文指出，曹興誠稱要幫陳時中說公道話，但曹興誠30年前積極赴陸，看好大陸市場、協助成立晶圓廠和艦，甚至大力鼓吹「統一公投」，主張應從台海兩岸「事實上獨立、法理上統一」的現狀基礎上，以「統一公投」進一步謀求事實上的統一，更被外界視為是統派、親中的代表。

王鴻薇表示，曹興誠在這樣的背景上，於2011年入籍新加坡，這是他第一次拋棄台灣，不論他說的理由為何，曹興誠變成新加坡人後，往後他在台領取的股利稅賦，將會由過去的40％降低為20％，節稅效果顯著。

「而曹興誠第二次拋棄台灣，就是在去年六月國內疫情最嚴重時跑到美國去！」王鴻薇強調，雖然他聲稱說是看家人順便打疫苗，但當時就是全台疫情最嚴重，疫苗最恐慌的時候。

王鴻薇質疑，過去兩次拋棄台灣的曹興誠，現在幫陳時中說公道話！開記者會助選，更別提這種人還敢提「不投降承諾書」，一個疫苗不夠就跑到美國去，為節稅就去做新加坡人，這樣的人懂得什麼叫公道？