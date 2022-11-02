年底九合一選舉倒數不到一個月，許多縣市長候選人和對手陷入膠著。對此，資深媒體人單厚之今（2）日就表示，「過去一個月，台北市和桃、竹、苗綠營原本的優勢完全被逆轉，新北市基本盤的差距被拉近」，這讓他認為「民進黨要贏得台北市、桃園市、新竹市的選舉難度越來越高，最終就是和高端一起被民意埋葬」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導，單厚之在看完《美麗島電子報》新公布的「2022年10月國政民調」後認為，今年的選舉至今，大致是「討厭民進黨」與「抗中保台」的角力，加上防疫和疫苗，又是「討厭民進黨」氛圍的重要因素，單厚之坦言，「過去一個月，台北市和桃竹苗綠營原本的優勢完全被逆轉，新北市基本盤的差距被拉近，民進黨要贏得台北市、桃園市、新竹市的選舉難度越來越高」。

單厚之認為，過去一個月，民進黨政府和民進黨台北市長候選人陳時中都被高端搞得焦頭爛額，先是打高端的民眾必須要另外花3500元做PCR才能入境日本，沒想到陳時中卻又說出「打疫苗不是為出國」等言論，引起更大民怨。而日前衛福部長薛瑞元、防疫指揮官王必勝、指揮中心發言人莊人祥也夜赴陳時中競選總部密會，隨後高端突然公布疫苗價格。單厚之指出，這一連串的動作證實了「高端的確已經重傷陳時中的選情」。

單厚之也指出，現在陳時中的民調落後、民進黨選情不佳是「果」，防疫的民怨、疫苗的失能與黑箱，才是真正的「因」。單厚之認為，民進黨至今都不肯止損，想護航高端，最終就是和高端一起被民意埋葬，而現在民進黨選情看似不佳，綠營也不願將選舉的失敗與總統蔡英文和民進黨的失敗連結，單厚之坦言「民進黨很難避免重蹈2018年的覆轍，蔡總統和民進黨的期中考，也幾乎注定不會及格」。