國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，質疑民進黨台北市長候選人陳時中對人妻牽手、摟肩。徐巧芯今（7）日晚間也在《關鍵時刻》節目中公布影片，從畫面中可以看到，陳時中確實在一走出餐廳大門時，就摟著一位身穿白色上衣的女性走出去，一旁的人還為其開道。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就直呼，「這樣選情一定受影響了，雪上加霜」，引發討論。

徐巧芯在政論節目《關鍵時刻》指出，昨天本來有新聞要露出，要講說陳時中要挖台北市長柯文哲聯合醫院的牆角，這個陳時中抱緊緊的新聞本來要出，但卻基於各種原因沒有上架，不知道自我審查還是受到綠營高層壓力。徐巧芯指出，收到不止8張照片，還包括整篇媒體文章已經寫好了，調查非常清楚。

而徐巧芯也公布獨家影片，強調他們走出門的時候，手已經攬在肩膀上面，旁邊有個男人認為好像不太好，過去比了一下，但陳時中依然故我，後來有一個小台階，才握住手把陳時中攙扶下來，整個親密的動作，是在走出門的時候，門走出來這一刻就已經非常親暱。對此，吳子嘉就表示，「現在民進黨都過度反應，都直接扣到什麼白色恐怖，太離譜了，本來這件事情沒那麼大，照片登出來沒什麼了不起，說明一下就沒事了，那位女性出來說明當時的情況就好了」。

吳子嘉最後更認為，現在這樣選情一定受影響了，太負面了，本來的情況就不利了，陳時中上週的市長電視辯論會的反應及民調的反應都不是一個很好的情況，現在這樣「雪上加霜」。