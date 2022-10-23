台北富邦勇士23日宣布，上季曾效力過的洋將瓊斯(Perry Jones)正式簽約回歸！瓊斯新賽季將再度與勇士並肩作戰，挑戰三連霸，他也成為富邦勇士新球季陣中第4位洋將，將跟辛特力、塞瑟夫、強生等人輪替上場替富邦勇士搶勝。

上個賽季於季中加盟，瓊斯迅速融入團隊，並在季後賽第一輪系列戰以及冠軍系列戰中多次挺身而出，關鍵時刻的表現是勇士能完成二連霸的重要原因之一。球團於休賽季期間積極與瓊斯接洽，可惜最終因時間因素，雙方未能達成共識，不過也未就此否決合作的可能。

勇士結束熱身賽後準備迎接2022-2023 PLG例行賽，考量團隊近期的健康因素，在4、5號位仍有補足的空間，因此再度與PJ聯繫上，並順利達成重返老東家效力的共識！

看到勇士再度找回瓊斯合作，領隊蔡承儒表示，「去年PJ在季中加入球隊，不但需要在短時間內調整到位，還遇到傷勢問題，但PJ 很努力的克服困難，也非常融入球隊。他有很好的個人能力，團隊配合度也非常高，在季後賽更是拿出好表現跟充滿拼勁的態度，最後在冠軍賽也幫助球隊拿下冠軍。很開心這季能邀請PJ 回歸，一起往三連霸的目標邁進！」

瓊斯23日已經順利抵達台灣，近日將加入球隊訓練，新賽季也從11號改成2號，用不同面貌與勇士一起挑戰三連霸！