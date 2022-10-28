台灣啤酒英熊職業籃球隊於28日宣布陣中洋將希克斯(Stephan Hicks)因膝蓋舊傷復發已確定離隊，並將返美養傷。希克斯於10月初來台後隨隊練習，並於聯盟熱身賽中先發出賽兩場，繳出平均25分、6籃板、2助攻及罰球命中率百分之百的亮眼成績，也讓許多球迷十分期待他本季的表現。

惟兩場賽事結束後，希克斯膝蓋舊傷復發且短期無法痊癒，因此台啤英熊球團只能選擇忍痛解約。台啤英熊總經理哈孝遠表示，「希克斯球風非常全面，加入球隊訓練後不論是在隊形上及相處上都非常融洽，在熱身賽就已經打出非常精采的表現。對於他舊傷復發我們覺得十分遺憾，但也祝福他能盡快康復。」

而針對希克斯離隊後的空缺，哈孝遠也表示已經有接近談定的人選，是一位台灣球迷期待已久的人氣球星，之前待過SBL與PLG球隊，將會在近日抵台並趕上開幕戰維持球隊戰力，請台啤英熊球迷們不用擔心。台啤英熊球團對於希克斯的傷勢深感遺憾，也祝福他能盡快回到球場，並期待未來有機會能再次合作。