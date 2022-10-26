高雄全家海神職業籃球隊為港都在T1聯盟摘下冠軍，新球季將以被挑戰者身份問鼎2連霸，球團26日召開開季記者會，喊出「Go1dWithTheFlow 這浪雄湧」口號，宣告「2.0高雄全家海神」持續展現團隊籃球，要再一次讓高雄市民驕傲。

海神領隊侯嘉騏表示，球隊上季許多比賽上演逆轉勝，是最令她感動的閃光點，也很開心為高雄留下T1冠軍，雖不敢誇口海神已經是高雄的驕傲，但期待新球季球隊延續上季永不放棄、團隊至上的觀念，全力衝擊2連霸，可以讓高雄市民更以海神隊為榮。

海神執行長李偉誠說明了新球季年度口號「Go1dWithTheFlow 這浪雄湧」，以英文諺語「Go With The Flow」為發想，將Go改成Go1d，代表海神不只是冠軍隊，也有自己節奏、氣場、不追逐潮流，堅持信念為勝利而戰。李偉誠也補充，包括總教練喬伊斯、菲裔美籍後衛布鋭克曼及立陶宛巨塔庫薩斯、于煥亞、林任鴻都完成續約，全力維持冠軍班底，加上新秀邱子軒、從SBL轉戰T1的王詠誠及外援波捍能，為衛冕做足準備。

展望新球季，隊長余純安認為心態上清楚衛冕軍更像是獵物，成為各隊想拉下的目標，他鼓勵隊友轉換心態，面對對手強勢挑戰也要有反咬對方的準備；胡瓏貿則說：「季外各隊都有補強，從跨聯盟邀請賽也可以看到新北中信特攻、台啤英熊、台南台鋼獵鷹的精彩表現，感受到大家來勢洶洶的氣魄，不過比賽打了才知道，我們也準備好了，放馬過來吧！」