台灣運彩T1聯盟新球季開幕戰29日在新莊體育館登場，排出上季總冠軍高雄全家海神遭遇地主新北中信特攻的精采戲碼，靠著艾德攻下全場最高22分，搭配林韋翰12分、9助攻與5籃板，特攻意外以109比87痛宰海神，拿下新球季首勝。

特攻開賽沒多久就打出16比0，其中包含林韋翰連進兩顆三分球，迫使海神也在開打後6分01秒，換上首次亮相的新洋將波悍能，但海神仍在首節還剩2分35秒，才靠布銳克曼三分球止住這波得分荒，打完首節，特攻25比14領先。

來到次節，特攻一度靠著阿巴西接連投進兩顆三分外線，領先重新回到16分，可是海神換用「雙塔」庫薩斯、波悍能同時上場，一度縮小差距到11分，但特攻回穩之後，又重新擴大領先到21分，上半場結束，特攻仍以56比39領先。

艾德下半場一開始連拿5分，兩隊比數轉眼變成61比39，特攻甚至最多領先到28分，關鍵在於換成林秉聖外線火力爆發，讓他單節進帳10分，連剛加盟的曾文鼎也投進三分球，引爆全場歡呼聲浪，打完前3節，特攻86比61大幅領先。

曾文鼎末節剛開始就賞給庫薩斯一記麻辣鍋，接著阿巴西最後6分11秒投進三分球，場上比數形成100比72，接著更把領先擴大到30分，特攻隨即提前出清板凳，把李學林、劉韋辰兩名還沒上場的替補換上，畢竟勝負已經毫無懸念。