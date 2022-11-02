台股上市金融類股指數今年以來回檔猛烈，2日受反彈後賣壓侵擾，指數再度面臨1,400點關卡保衛。凱基投顧指出，銀行股今年以來受惠升息循環，帶動銀行為主金控評價高於壽險金控，但淨利差增幅減緩、經濟下行、潛在增資需求三大風險浮現，示警金融產業慎防變數。

凱基投顧說明，美國聯準會（Fed）11、12月可能會再調升聯邦基金利率125～150個基點，至4.5％～4.75％，明年再升息25個基點、至5％。央行則可能於第四季升息12.5個基點、至1.75％，但預期升息末階段，銀行存款資金成本上揚幅度將逐步高於放款利率增幅，未來停止升息後，銀行間將出現為爭取優質客戶，而給予放款利率之價格競爭，以及換匯交易（FX swap）收益增加，造成淨利差增幅減緩或轉為下跌。

第三季以來，由於外貿需求降溫，台灣出口年增率逐步轉為衰退，預期台灣明年經濟成長率下修至3％以下，凱基投顧擔憂，銀行放款年增率亦將從今年的8％，下降為5％～6％。此外，雖目前銀行逾放比仍維持在0.16％歷史新低水準，但凱基預期，明年逾放比逐步回升，尤其海外曝險較高之兆豐銀、中信銀，以及大陸市場曝險較高之富邦金信用成本增幅對獲利影響會高於同業。

綜合考量淨利差增幅減緩，台灣明年經濟下行趨勢影響銀行放款動能，信用成本可能回升疑慮，以及銀行金控淨值受債券殖利率上揚影響銀行普通股資本適足率與配息能力等條件，凱基認為，銀行為主體金控較高評價將逐步下修，降評中信金、兆豐金「中立」。