自行車組車廠－明係（6804）集團4日公布第三季財報，第三季單季EPS1.38元，年增25.3倍；前三季營收21.81億元，年增83.82％，前三季稅後純益1.2億元，年增率高達519％，EPS達4.15元，不僅賺贏去年一整年，營收與獲利均創下歷史同期新高！

明係4日收盤價54.50元、上漲了0.7元，漲幅1.3％。

明係集團表示，疫情及淨零碳排議題發酵下，剛性需求持續支撐，中高階運動型自行車及電動輔助自行車（E-bike）仍穩定成長。明係中高階產品主攻歐美高階市場，前三季中高階車款及E-bike出貨量5.6萬台，整體出貨量已超越去年整體出貨量的110％，E-bike出口平均單價約在2,000～3,000美元，高於台灣出口平均單價；在出貨產品組合較佳，加上零組件供應較穩定，推升前三季營收大幅成長逾八成。

明係集團進一步表示，後疫情時代，隨著高階關鍵零組件供應鏈已較趨穩定，交期有較大改善，生產及出貨大幅成長，明係並強化產品組合，帶動產能稼動率提升及達到營運經濟規模產能。

目前正值第四季傳統出貨旺季，明係持續優化產品組合，加上生產效率提升及新台幣、日幣貶值，預期帶動營業毛利上揚；在業外方面，受惠有利匯率的走勢與匯兌利益挹注，法人預期，明係今年全年的營收與獲利可望雙創歷史新高。

展望2023年，明係表示，目前高階自行車及E-bike需求仍大於供給，持續看好2023年歐、美E-bike需求強勁。