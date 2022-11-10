神基投控(3005)周K連2紅，今年前三季合併營收為新台幣240.84億元，較去年同期223.76億元增加7.63%；營業利益為新台幣20.23億元，相較去年同期17.92億元，增加12.87%；累計歸屬於母公司業主之淨利為新台幣15.07億元，較去年同期35.56億元減少57.63%，此落差主要是因為去年第二季認列PMD股權處分利益約當新台幣25.19億元，而今年第二季則因為專利侵權訴訟認列5.19億元損失；每股稅後盈餘(EPS)為新台幣2.51元，較去年6.01元減少58.24%。

神基先前法說預估，今年全年的營收仍將有8~12%的年成長。預計上、下半年營收比為46~47%：53~54%，下半年會優於上半年，下半年營收年增在15~23%左右，毛利率H2也將優於H1。今年和明年的資本支出都會維持在8~12億元左右。

神基被龍頭日商松下（Panasonic）提告外觀設計侵權的案子，今年6月初美國加州中部聯邦地方法院公布裁判結果為「侵權確立」，神基需賠償松下1700萬美元。神基已在第二季認列該項訴訟損失。

單季表現方面，今年第三季單季合併營收為新台幣90.40億元，較去年同期74.64億元增加21.12%；營業利益為新台幣8.46億元，相較去年同期5.98億元，增加41.43%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣7.28億元，較去年同期6.26億元增加16.21%；每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.21元，較去年同期1.05元增加15.24%。