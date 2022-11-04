中央銀行公布10月外匯存底5,427.92億美元，較9月底增加16.85億美元，終結連續三個月減少趨勢。

央行外匯局局長蔡炯民表示，10月外匯存底變動主要包括外匯存底投資運用收益的挹注，及主要貨幣對美元匯率變動的影響。

當月國際美元指數微跌0.53％，主要非美元貨幣漲跌互見，其中歐元升值1.68％、英鎊飆漲4.73％、加幣上揚0.77％，雖然日圓重挫2.12％、人民幣大跌2.18％、澳幣貶0.93％，但以該等貨幣持有的外匯資產，折計成美元後增加不少，加上外匯存底投資運用收益孳息的挹注，使得外匯存底餘額增加。

蔡炯民指出，10月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,118億美元，約當外匯存底76％。其中餘額4,118億美元、月減251億美元至，並創29個月新低，約當外匯存底76％、月減5個百分點，創31個月新低。

台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四名，第一名仍是大陸至9月底的3兆290億美元，第二名日本至9月底1兆1,214億美元，第三名瑞士9月底為8,240億美元，印度至10月21日4,651億美元、居第五名，台灣主要競爭對手的南韓至10月底為3,906億美元。