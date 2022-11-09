特斯拉（Tesla）創辦人穆斯克（Elon Musk）完成收購推特（Twitter）後，再賣出價值近40億美元特斯拉股票。受特斯拉股價走跌影響，他的個人淨資產8日跌破2,000億美元。儘管如此，其全球首富地位並未動搖。

美國證交會（SEC）資料顯示，穆斯克在4日到8日間三個交易日裡，再賣出1,950萬股特斯拉股票，價值39.5億美元。特斯拉股價8日下跌近3％收191.3美元，連續三個交易日收黑，正好是他連續賣股的時間。

據《富比士》全球富豪即時排行榜，穆斯克淨資產8日縮減39億美元至1,974億美元。其10月底完成收購推特後，特斯拉股價迄今累跌逾15％。目前他仍持有特斯拉股權近15％，是其主要資產來源。

其去年賣出價值近220億美元特斯拉股票，全年特斯拉股價飆漲50％。今年他分別在4月賣出逾80億美元股票，和8月賣出約70億美元股票，但年初以來特斯拉股價累跌46％，超過那斯達克指數的累跌約33％。

他8月表示為未來可能收購推特，已完成出售其特斯拉持股，避免到時候為收購而緊急出售特斯拉股票。當時他仍跟推特打官司希望停止交易。除了賣股籌資外，他還向機構與富豪朋友求助。

包括向幣安（Binance）、創投公司Andreessen Horowitz、特斯拉長期大股東羅恩巴倫（Ron Baron）的BAMCO、推特前執行長多爾西（Jack Dorsey）和中東股神沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）尋求資金援助，或把推特持股轉入其為收購推特而設立的控股公司。

儘管如此，外界揣猜穆斯克未來要出售更多特斯拉持股，為推特的營運提供資金。除了資金，他完成收購後，還從特斯拉抽調數十名工程師到推特，協助他包括程式碼審查等工作。